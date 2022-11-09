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Gaziantep 'akıllı kentler'e ışık tutuyor

Yerel 09.11.2022, 14:16
Gaziantep 'akıllı kentler'e ışık tutuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde (GAÜN) düzenlenen “Farkı Yönleriyle Akıllı Kent Uygulamaları ve Mevcut Çözümlere İlişkin Yaklaşımlar Akıllı Kentler Yol Haritası” temalı panelin açılışı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te düzenlenen 'Akıllı Kentler Yol Haritası' temalı panelin açılış konuşmalarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep Valisi Davut Gül, GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut ve McKinsey Şirketi kurucu ortağı Selim Ünal yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ panelin açılışında yaptığı konuşmada, yıllar içerisinde insan hayatının her bölümünde kaynakların doğru kullanımının planlandığını belirtti. 

Şehirde yaşayanların özellikle hizmetlerden yararlanırken olabildiğince kolaylaştıracak mekanizmalar oluşturulması gerektiğini belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, şehrin akıllı olması aslında insanların yaşam kalitesini yükseltmesiyle doğru orantıda olduğunu söyledi. 

Gaziantep Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut ise, akıllı kent uygulamalarının farklı yönleriyle ele almaya birtakım çözümler geliştirmeye ve bir yol haritası ortaya koymaya katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydederek, "Bu kapsamda üretilen yenilikçi fikir ve uygulamalar yeni bir kent yönetimi anlayışını da beraberinde getirmektedir. Akıllı kentler temelli bu yaklaşım modelinin ve teknoloji temelli bir kent yönetimini de öngörmektedir. Bugün iyi örnek uygulamalarıyla başlasa da yarın giderek yaygınlaşacağı ve hayatımızın hemen her safhasında çok daha etkili olacağını ve çok daha sesli düşünmemiz gerektiği aşikardır” diye konuştu.

İki gün boyunca devam edecek panelde, “Akıllı Kentlerde Yenilikçi Uygulama Örnekleri ve Yönetimi”, “Akıllı Kentler ve Kentsel Yaşam”, “Akıllı Kent Uygulamaları ve Politikaları” ve “Akıllı Kentlerin Geleceği” konu başlıkları ele alınacağı kaydedildi.

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