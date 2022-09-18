GastroAntep'te son gün aktiviteleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gastronomi Festivali’nin (GastroAntep) son günü yetişkinlerle çocuklara yönelik yarışmalar, söyleşiler ve etkinliklerle devam etti.GAZİANTEP (İGFA) - Festival Park’da düzenlenen GastroAntep’te yarışma çadırında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Merkezleri (GASMEK) kursiyerleri yarıştı. Kursiyerler Gazi şehrin gastronomisinde önemli bir yer tutan ve düğün yemeği olarak adlandırılan doğrama ve bulgur pilavının en iyisi ve lezzetli olanını yapmak için ter döktü.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İrem Elbeyli, GASMEK Müdürü Murat Aydın, MUSEM Akademi Onursal Eğitmeni Ragıp Güzelbey, gastronomi yazarı Engin Koban, MASATDER Yönetim kurulu başkanı İsmet Hızal’dan oluşan jüri heyeti, sunum, lezzet, kullanılan ürün ve hijyen gibi birçok konuda değerlendirmede bulundu.

Yarışma sonunda jüri tarafından kursiyer Elif Işık birinci seçilirken, Serap Taşdoğan ikinci, Şermin Gürün ise üçüncü oldu.

ÇOCUKLAR İLK YARIŞMA DENEYİMLERİNİ BABALARIYLA YAŞADI

Son gün festival kapsamında çocuklarda ilk gastronomi yarışmasını babalarıyla beraber yaptı. Çocuklar en iyi tatlıyı yapmak için babalarıyla beraber verilen sürede tamamlamaya çalıştı.

Festival alanı ayrıca söyleşiler, workshoplar, çocuklar ve yetişkinliklere yönelik etkinlikler ile eşsiz lezzetler eşliğinde ziyaretçileri ağırladı.