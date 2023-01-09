Foça’nın kalbine 4 buçuk milyonluk dokunuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi turizm cenneti Foça’nın sahil şeridini baştan aşağı yeniledi. Kent tarihine uygun bir mimariyle hazırlanan projeyle ilçeye yaklaşık 4 buçuk milyonluk yatırım yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki yaşam kalitesini de artırmaya devam ediyor. İzmir’in gözde turizm ilçesi Foça’nın Büyükdeniz Mahallesi’ndeki sahil şeridi baştan sona yenilendi.

4 milyon 500 bin TL’ye mal olan yatırımla 14 bin metrekarelik alanda düzenleme yapıldı. Yaklaşık 1 kilometrelik taşıt ve bisiklet yolu, yeşil alan hattı ve konforlu yürüyüş yollarının kazandırıldığı çalışmalarda kullanılan malzemeler, Foça’nın tarihi dokusuna uygun şekilde seçildi. Sahilde bulunan aydınlatma sisteminin de modern direklerle yenilendiği düzenlemenin ardından Foça’nın kalbi yeni bir görünüme kavuştu. İZBETON üretimi banklar ve çöp kutuları da sahil şeridi boyunca uygun yerlere yerleştirildi.