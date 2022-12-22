Fırat Edaş’tan Bayırlı Köyü'ne 1,6 milyonluk liralık yatırım

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Bingöl ve ilçelerinde kesintisiz enerji arzı ve kaliteli dağıtım hizmeti vermek amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürürken, Bayırlı Köyü’nde 1,6 milyon TL tutarındaki yatırım çalışmalarını tamamladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Fırat EDAŞ kaliteli hizmet anlayışı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, bölgenin elektrik arzına yönelik yapılan yatırımlar ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerine devam ediyor.

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Bayırlı Köyü’nde 2022 yılı yatırım programı kapsamında planlanan ve Bayırlı grubunu besleyen enerji nakil hattı yeni yatırımlar ile güçlendirildi.

Proje kapsamında toplamda 1,6 milyon TL yatırım ile 30 ton dağıtım varlığı kullanılarak 6 kilometrelik enerji nakil hattı yenilendi.

Yatırım programı dahilinde çalışmaların artarak devam edeceğini hatırlatan Fırat EDAŞ yetkilileri, sorumluluk alanı içinde abonelerinin talep ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.