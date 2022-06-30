Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin temeli atılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin temeli 1 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de törenle atılıyor. Temel atma töreninin ardından ünlü sanatçı Haluk Levent de bir konser verecek.

ANTALYA (İGFA) - Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike’ye modern bir Cumhuriyet Meydanı kazandırıyor. Finike Meydanı ve Sahili Kentsel Tasarım Projesi’nin temeli, Kabotaj Bayramı olan 1 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de törenle atılıyor. Törenin ardından ünlü sanatçı Haluk Levent de hem temel atma hem de Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde Finikelilere muhteşem bir konser verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi projeyi Finike’ye kazandırmak için geçtiğimiz Mart ayında işbirliği protokolü imzalamıştı. Yaklaşık 23 milyon lira sözleşme bedeli ile hayata geçecek Finike Meydanı ve Sahili Kentsel Tasarım Projesi ile Finike modern bir yaşam alanına kavuşacak.

Proje kapsamında Finike Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. 14 bin metrekare sert zemin, 8 bin metrekare yeşil alandan oluşan projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.