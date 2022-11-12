11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında tüm ülkede olduğu gibi Çanakkale'de de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Kurşunlu Köyü mevkiinde düzenlenen etkinliğe, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, sivil ve askeri protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve halk oyunları gösterilerinin ardından fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlik kapsamında fidan dikimi gerçekleştirin Başkan Gökhan, diktiği fidanlara can suyu da verdi.