Fethiye’nin kanalizasyon hatları tamam

Fethiye ilçesinde en büyük altyapı yatırım hamlesini başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hisarönü-Ovacık Mahallesi kanalizasyon şebeke ve kolektör yapım işi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - 2020 yılının Mart ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 121 bin metre kanalizasyon hat imalatı, 2 bin 644 muayene bacası, 3 bin 46 adet parsel bacası imalatı ve 3 adet terfi merkezi imalatının yüzde 99’u tamamlandı.

Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden birisi olan Muğla’da yıllardır altyapı sıkıntısı yaşayan mahalle ve mevkilerin sorunları Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile ortadan kalkıyor. Fethiye ilçesinde altyapı hamleleri ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hisarönü-Ovacık mahallesi kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

2020 yılının Mart ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 121 bin metre kanalizasyon hat imalatı, 2 bin 644 muayene bacası, 3 bin 46 adet parsel bacası imalatı ve 3 adet terfi merkezi imalatının yüzde 99’u tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 6 bin 300,90 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 163 bin 250,98 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.