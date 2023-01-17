Fatsa’da altı sokak sıcak asfalt ile buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerdeki ulaşım yatırımları sürüyor. Fatsa ilçe merkezine bağlı Evkaf Mahallesi’nde çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir ekipleri, altyapısını tamamladığı 6 sokağı sıcak asfalt ile buluşturuyor.ORDU (İGFA) - Altyapıdan, üstyapıya, sağlıktan, turizme, tarımdan, sosyal ve spor projelerine kadar birçok alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hayata geçirdiği yatırımlarla da kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları ile ilçe merkezleri sıcak asfalt ve betona kavuşuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçe merkezindeki sokak ve caddeleri sıcak asfalt ile buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

FATSA’NIN EN UZUN DOLMUŞ HATTI GÜZERGAHI

İlçenin en önemli ulaşım hatlarından birisini daha konforlu bir yapıya dönüştürmek için çalışma başlattıklarını vurgulayan Başkan Güler, “Fatsa’nın en uzun dolmuş hattını sıcak asfalta kavuşturuyoruz. Burası, Konakbaşı mahallesinden başlayarak, şehir merkezini geçip, Ünye sınırındaki Büyük Sanayi Sitesi’ne kadar uzanan bir güzergah. Toplam uzunluğu yan kollarıyla birlikte 2 bin 650 metre. 6 sokakta çalışma başlattık. Yağmur suyu, içme suyu, Telekom, doğalgaz çalışmaları tamamlandı” dedi.

İLÇEDE 6 SOKAK SICAK ASFALT İLE BULUŞUYOR

Güzergah üzerindeki sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Güler, “Evkaf mahallesi sınırları içerisinde yer alan, ana dolmuş güzergahı, Huzur sokak, Burcu Kent sokak, Canlı sokak, Altun sokak, Dolunay mahallesi Sahra sokak ile bu sokakları karayoluna bağlayan Batıkent sokağı sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Huzur sokak, Burcukent sokak ve Batıkent sokaktaki sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık. Üç sokaktaki sıcak asfalt çalışmalarımız ise sürüyor. Bu güzergah aynı zamanda Evkaf ve Dolunay mahallesini de birbirine bağlıyor. Güzergah üzerinde nüfus yoğunluğu fazla ve okullar mevcut. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.