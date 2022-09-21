FATSA’DA 3 sokak daha sıcak asfaltla buluştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa Ayazlı Mahallesi’nde, Hürriyet, Necip Fazıl ve Adil sokağı sıcak asfalt ile buluşturdu. Dolmuş güzergahı olarak da kullanılan sokaklar birçok okula bağlantı sağlıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yatırımları sürüyor. Fatsa ilçe merkezine bağlı Ayazlı Mahallesi’nde çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir ekipleri, altyapısını tamamladığı sokak ve caddeleri sıcak asfalt ile buluşturuyor.

Altyapıdan, üstyapıya, sağlıktan, turizme, tarımdan, sosyal projelere kadar birçok alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hayata geçirdiği yatırımlarla da kentin kaderini değiştirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları ile ilçe merkezleri sıcak asfalt ve betona kavuşuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı mahallesinde 3 sokağı daha sıcak asfalt konforu ile buluşturduklarını söyledi.

İLK KEZ SICAK ASFALTA KAVUŞTU

Başkan Güler, “Ayazlı mahallemizde, altyapılarını baştan aşağı tamamladığımız Hürriyet, Necip Fazıl ve Adil sokağı sıcak asfalt konforuna kavuşturduk. Yine aynı bölgede yer alan Akyol, Güngören, Kandır, Palaz ve İbni Sina sokağın altyapıları asfalta hazır hale getirildi. Yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun hızla arttığı bir bölge. Buradaki sokaklar ilk kez sıcak asfaltla buluştu. Dolmuş güzergahı olarak da kullanılan sokaklar, 7 okula hizmet verecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Mahalle sakinleri ise bölgede yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.