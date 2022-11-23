Fatih'te Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı

Fatih Belediyesi Halkla İlişkiler Ofisi ekipleri, Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla Fatihli diş hekimlerini ziyaret ederek günlerini kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Fatih Belediyesi, Fatihli diş hekimlerini unutmadı. 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nde Fatih Belediyesi Halkla İlişkiler Ofisi ekipleri, Fatihli diş hekimlerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kupa, kahve ve Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın tebrik kartını Fatihli diş hekimlerine ileten ekipler ziyaretlerini, 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası boyunca sürdürecekler.