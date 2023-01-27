Fatih Sultan Mehmet Bulvarı bölgenin çehresini değiştirdi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını Atatürk motifli aydınlatmalarla taçlandırarak bölgeyi hak ettiği görüntüye kavuşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Yol yenileme çalışmalarına yeni bir anlayış getiren; estetik belediyecilik anlayışıyla sokak ve caddeleri yenileyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını kentin dört bir yanında sürdürüyor.

Alikahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarı için de kolları sıvayan ekipler bölgenin en işler caddesini hak ettiği görüntüye kavuşturdu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki bulvarı ve Atatürk motifli aydınlatmaları ile ışıl ışıl ve modern bir görünüme kavuşturdu.

Bölge sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.