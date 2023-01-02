Fatih sokakları rengarenk oluyor

Fatih Belediyesi tarafından Salih Paşa Caddesi’nde, toplam 37 yapıda yürütülen cephe rehabilitasyon, bakım ve onarım çalışmalarından 20'si tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Cibali Mahallesi denilince akla gelen ilk yerlerden biri olan Salihpaşa Caddesi’nde cephe yenileme çalışmaları devam ediyor.

Geleneksel konut mimarisinin en güzel örneklerini barındıran Salih Paşa Caddesi ve çevresindeki tarihi sivil mimarlık örneği yapılarda, yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalardan 20'si tamamlandı, 17 yapıda ise çalışmalar hızla devam ediyor. Salih Paşa Caddesi'nin ekonomik ve sosyal canlılığını da destekleyen proje kapsamında yapıların; taşıyıcı karkasları, çatıları, cephe kaplamaları, kapı ve pencereleri aslına uygun olarak yenileniyor. Cepheler niteliksiz eklerinden arındırılıyor ve cephede bulunan kablolar bir kanal içerisine alınarak klima dış üniteleri belirli bir düzene getiriliyor. Çanak antenlerin bina çatılarına aktarılmasının ardından yapılar, geleneksel mimariye ve dokuya uygun renklere boyanıyor.