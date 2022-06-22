Eskişehirli izciler Bilecik Küçükelmalı'da kamp yaptı

Eskişehirli izciler Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyü'nde bulunan Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın hemen yanı başında bulunan Ekoturizm ve Eğitim Kampı Eskişehirli izcileri ağırlarken izciler doğa ile iç içe gün boyu sportif aktiviteler ile birlikte izcilik eğitimleri aldı.

Ekoturizm ve Eğitim Kampında gün boyu aktiviteler gerçekleştiren İzcilik Federasyonu'na bağlı Eskişehir Atatürk Lisesi, Özel Çağdaş Okulları, Atatürk Sağlık Meslek Lisesi izci üniteleri Ekoturizm ve Eğitim Kampında Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu Okçuluk Kulübü öğrencileri Halil İbrahim Çam ve Kaan Kaçal tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu tanıtımı yapıldı.

Atış Eğitimlerinin ardından Ekoturizm ve Eğitim Kampında Okçuluk Turnuvası düzenlendi.

Çok keyifli bir gün geçirdiklerini belirten izciler gece kamp ateşi başında müzik dinletileri ile keyifli anlar yaşadı.