Eskişehir’de Yunus Emre Caddesi nefes aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Porsuk 1 ve Porsuk 2 Kentsel Dönüşüm Projeleri alanında kalan Hasan Polatkan Caddesi'ni Yunus Emre Caddesi'ne bağlayan tek gidiş yönü gerçekleştirilen çalışmalarla genişletildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - İmar planında trafik sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla yapılan değişiklikle harekete geçen Park ve Bahçeler Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Yunus Emre Caddesi-Sivrihisar 2 Caddesi ve Hasan Polatkan Caddesi kesişiminde bulunan bölgede genişletme çalışması yaptı. Altyapı çalışmasının ardından sıcak asfalt serimi yapan ekipler çalışmanın tamamlanmasıyla yolu trafiğe açtı. Kent merkezi ve kırsalda çalışma programı kapsamında yol yapım bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, Sivrihisar 1 Caddesi’nden Yunus Emre Caddesi’ne dönüş kısmında da değişiklik yapılacağını ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Han ve Seyitgazi ilçelerini birbirine bağlayan Yazılıkaya-Çukurca, Şükranlı-Sarıcailyas-Örencik Mahalleleri arasında kalan yol güzergahlarında da yol yapım çalışmalarının başladığını sözlerine eklediler.