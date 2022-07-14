Eskişehir’de içme suyu hatları yenileniyor

ESKİ Genel Müdürlüğü, Tepebaşı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde içme ve kullanma suyunu sağlayan hat yenileme çalışmalarını tamamladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Tepebaşı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlayan kaynak suyu hat yenileme çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde su ihtiyacını karşılaması için çalışmalarına aralıksız devam eden ESKİ Genel Müdürlüğü, zamanla ekonomik ömrünü yitirmiş ve su kaybına neden olan içme ve kullanma suyu hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 kilometrelik içme ve kullanma suyu hattı yenilendi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Halil Yavuzel, “Mahallemizde uzun süredir yaşanan sorunumuz ESKİ’ye müracaatımız ile kısa sürede çözüldü. Yapılan çalışmalar ile mahallemizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlayan hat yenileme çalışması ile su kayıplarımız ortadan kalkmış oldu, yapılan çalışmalardan çok memnunuz. ESKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olmak üzere emeği geçen, alın teri döken tüm ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine mahallem adına teşekkür ederim” dedi.