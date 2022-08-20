Eskişehir mahalleleri asfalt sathi kaplanıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki birçok noktada yolların altyapı ve üstyapı iyileştirmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Seyitgazi Üçsaray, Beşsaray ve Karacalık mahallelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri görev yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollardaki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Kent merkezinde birçok noktada çalışma yapan ekipler kırsal yollarında da yoğun çalışmalarını yoğun şekilde yürütüyor.

Bu kapsamda Seyitgazi ilçesi Üçsaray, Beşsaray ve Karacalık mahalleleri yolunda asfalt sathi kaplama çalışmaları başladı. Toplamda 10 bin metre uzunluğa sahip olan yol, çalışmanın tamamlanmasıyla güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerin güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, çalışma yapılan yollarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.