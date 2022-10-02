Eskişehir kırsal yollarına neşter

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki birçok noktada yolların altyapı ve üstyapı iyileştirmelerini ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Günyüzü ilçesi Gümüşkonak ile Kapalıbük mahallesi arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları devam ederken, Sivrihisar merkez ve mahallelerinde de birçok noktada çalışmalar tamamlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollardaki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kent merkezinde birçok noktada çalışma yapan ekipler kırsal yollarında da çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Günyüzü ilçesi Gümüşkonak mahallesi ile Kapalıbük mahallesini bağlayan yolda asfalt sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Günyüzü ilçesi Mercan mahallesinde 1 km’lik kısımda zemin iyileştirme ve asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı. Kavacık mahallesi ile Kayakent mahallesi arasında da alt yapı çalışmaları devam ederken, Günyüzü ilçesinde çalışmalar tamamlandığında toplamda 7 bin 200 metrelik yol ağında güvenli ulaşım sağlanacak.

Ekipler Günyüzü ilçesinde çalışmalarına devam ederken diğer taraftan Sivrihisar’da yürütülen birçok noktada da çalışmalarını tamamladı. Buna göre Sivrihisar ilçesi Sarıkavak- İbikseydi, Elcik, Memik, Kargın mahalle yolları ile Zey-Dümrek, Dumluca-Zey mahalleleri arasındaki yollar ile Sivrihisar merkezinde bulunan Eskişehir Caddesi ve Prof. Dr. Mehmet Kaplan Caddesi’nde de çalışmalar tamamlanarak yollar hizmete açıldı. Bu çalışmalar sonunda Sivrihisar ilçesinde toplamda 23 bin metrelik yol ağında güvenli ulaşım sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerin güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, çalışma yapılan yollarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.