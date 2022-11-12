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“Eskişehir ile Lansing” kardeşliği sağlam temeller üzerine kuruluyor

Yerel 12.11.2022, 15:45
“Eskişehir ile Lansing” kardeşliği sağlam temeller üzerine kuruluyor

8 ayrı ülkenin 9 kenti ile kardeş şehir ilişkisi kuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ABD Michigan eyaletinin başkenti Lansing şehri ile kardeş şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Lansing Belediye Başkanı Andy Schor ve beraberindeki heyet, çalışmalar kapsamında Eskişehir’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde kültür, sanat, sanayi, ticaret, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok alanda işbirlikleri için fikri adımlar atıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin başkenti ve 6’ncı büyük şehri olan Lansing ile Eskişehir arasındaki kardeş şehir çalışmaları kapsamında temaslar sürüyor. Uzun yıllardır ABD’de yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD Detroit Türk Fahri Başkonsolosu Nurten Ural’ın üstün çaba ve gayretleriyle başlayan görüşmeler, kardeş şehir olma yolunda hızla devam ediyor. 3 ay önce Ural’ın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaretinde doğan “kardeş şehir” fikri kapsamında Lansing heyeti Eskişehir’e gelerek bir dizi temasta bulundu.

ABD Michigan eyaleti Lansing Belediye Başkanı Andy Schor, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural, Michigan Lansing Pazarı Ekonomik Kalkınma Uzmanı Keith Lambert, Michigan State Üniversitesinden Öğretim ve Müfredat Yüksek Lisans Programı Program Direktörü Douglas K. Hartman Eskişehir’e geldi. Heyete Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Teknolojik Dizayn Platformu Ortağı ve Güzel İşler Derneği Başkanı Sercan Duygan da eşlik etti.

Heyet, ilk olarak Tasigo Otel’de Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri, OSB’de faaliyet gösteren firma temsilcileri ile bir araya geldi. Burada sanayi ve ticaret alanında karşılıklı sunumlar yapılarak işbirliğinin altı çizildi. Görüşmenin devamında heyet, Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) ve Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’ni (ETİM) ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konuk heyet daha sonra Eskişehir OSB Konferans Salonunda ATAP çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede Eskişehir ile Lansing arasında sanayi, ticaret, eğitim Ar-Ge başta olmak üzere birçok konuda işbirliği yapma konusunda mutabık kalındı.

Lansing Belediye Başkanı Andy Schor ve beraberindeki heyet, OSB ziyaretinin sonrası Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’na geçti. Burada Bilim Deney Merkezi’ni inceleyen Lansing Belediye Başkanı Andy Schor ve beraberindekiler, bilimi deneyerek öğrenme yöntemi ile hayata geçirilen merkezdeki deney aletlerini de tek tek kullandılar. Ayrıca gezi kapsamında Masal Şatosu’nu da ziyaret eden heyet, merkezleri çok beğendiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ni ve görevlileri tebrik ettiler.

Buradan tarihi Odunpazarı bölgesine geçen ABD’li heyet, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Hamam Müzesi ve Odunpazarı Modern Müze’yi ziyaret ettiler. Müzelere hayran kaldıklarını belirten Başkan Andy Schor ve beraberindekiler burada bol bol fotoğraf çektirip, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile görüşmek üzere belediye binasına geçtiler.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’nin de yer aldığı ziyarette misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Büyükerşen, “Sizleri Eskişehir’de görmekten, ağırlamaktan çok mutluluk duyuyorum. Bu dostluk ilişkilerinin şehrimize kültürel, sanatsal alanda başta olmak üzere eğitim, sanayi ve ticaret gibi birçok konuda büyük katkısı olacağına inanıyorum. Lansing ile kardeş şehir ilişkilerimizin iki şehir ve iki ülke için çok güzel işbirliklerine imkan tanıyacağına, özellikle sanatsal, kültürel, eğitim, sağlık ve sanayi alanında çok güzel ortak çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum. Tekrar hoş geldiniz. Eskişehir ile Lansing’in kardeş şehir olması adına üstün gayretleri nedeniyle Detroit Türk Fahri Başkonsolosumuz Nurten Ural’a da huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi. 

Lansing Belediye Başkanı Andy Schor da, Eskişehir’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Eskişehir’i ve yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ifade etti. Büyükerşen’e misafirperverliği nedeniyle teşekkür eden Schor, Lansing ile Eskişehir arasında güçlü kardeşlik bağları kurulacağına ve bu konuda çok güzel fikirler doğduğuna vurgu yaptı.

Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.  Ziyaretler sonunda kültür, sanat, eğitim başta olmak üzere olası projeler ve işbirlikleri üzerine iki şehir tarafından ortak çalışma grubu oluşturulması ve zoom üzerinden çevrimiçi toplantılar yapılarak sürecin tüm hızıyla devam ettirilmesi konusunda da karar alındı.

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