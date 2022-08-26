Eskişehir'de Bilecik rüzgarı esti

Eskişehir'de Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kısa adı ESBİLDER olan Eskişehir Bilecikliler Derneği'nin İl Kültür ve turizm Müdürlüğü, Bozuyük, Osmaneli, Pazaryeri, Gölpazarı Belediye Başkanlığı, Bilecik Kent Konseyi, Kadın Girişimciler Kooperatifleri, Yöresel Ürün Üreticileri, Bilecik Arıcılar Birliği ve yöresel el sanatçılarının katılımıyla düzenlenen Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı.

Eskişehir'in Odunpazar Tarihi Çarşı Meydanı'nda düzenlenen şenliğin ilk günü yağmurun bereketiyle başladı.

Bozüyük Mehteran Takımı ve Atlı Alp'lerin ve yöresel kıyafetli kadınlar, Porsuk Kanal Boyu'ndan Odunpazarı Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.