Erzurum Şuşa ile kardeş oldu

Anadolu’nun önsözü olan medeniyetler şehri Erzurum ile Azerbaycan’ın tarih ve kültür kenti Şuşa kardeş şehir oldu.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev katıldı. Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, sarsılmaz bir iradenin temelinde giderek daha da güçlenmektedir. Bu kardeşlik ta asırlar önce kök salmıştır. Esaret dolu günlerde bir yandan cephelerde bir yandan da Ermeni Taşnak Çeteleri ile savaşan Erzurum’un yokluk ve kıtlıkla mücadelesine o günlerde Azerbaycanlı kardeşlerimiz yetişti. Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, Kardaş Kömeği yani ‘Kardeş yardımı’ adı altında Dadaşlara yardım elini uzattı. Bu yardımla ilgili görevlendirilen Genceli Seyidov, ülkesinde toplanan yardımları Erzurum’a getirdi. Genceli Yiğit Seyidov ve arkadaşları yardımla sınırlı kalmayarak, Ermeni katliamlarının yaşandığı günlerde Erzurumlularla birlikte omuz omuza mücadele etti. Seyidov, Ermeni idaresinin hileli planıyla Erzurum Belediye heyeti ile birlikte şehit oldu. İşte bu nedenledir ki Can Azerbaycan’a duyulan sevgi Erzurum’da adeta ebedileşmiştir.”

“CAN AZERBAYCAN’A OLAN SEVGİ DADAŞLAR DİYARINDA BAM BAŞKADIR”

“Tarihi köklere sahip olan kardeşliği tarihe kaydetmek adına Devletlerimizin onayıyla Şuşa ve Erzurum’un kardeş şehir olmasını kararlaştırdık” diyen Başkan Sekmen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bilindiği gibi Şuşa; Azerbaycan kültürünün beşiği olarak da bilinir. Şuşa Karabağ'ın başkenti Hankenti'ne nazır antik bir kalenin içinde ve etrafında gelişmiş, müstahkem kale şehirdir. Şuşa bizim tam 28 yıldır vatan hasretimizdi. Şuşa demek Azerbaycan demekti. Şuşa Azerbaycan için onur, milli gurur ve haysiyet meselesiydi. Zafere susamış Azerbaycan'ın kahraman ordusunun Şuşa’ya girdiği gün, Azerbaycan için son yüzyılın en büyük mutluluğuydu bu. Can Azerbaycan hasret kaldığı vatan toprağına hamd olsun kavuşmuş oldu. Tüm dünya, Türklerin gücünü ve büyüklüğünü Şuşa’da da görmüş oldu. Bu manada Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; Can Azerbaycan’ımızla olan ilişkilerimizin güçlenmesi ve kardeşliğimizin pekişmesi noktasında çok özel adımlar atmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi bu önemli adımlardan biri de ‘Kardeş Şehir’ projemizdir. Belediye meclisimizde alınan kararla; Şuşa ile Erzurum kardeş şehir oldu. Bugün bu protokolle iki şehrin kardeşliği de taçlanmış oldu. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Erzurum’un, kardeş şehrimiz Şuşa ile daha sıkı bir şekilde ticari, sosyal, ekonomik, sanatsal ve kültürel bağlarını güçlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov da, “Şuşa ve Erzurum, Dünya’nın iki önemli tarih kentidir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey ile imzaladığımız protokolle Şuşa ve Erzurum kardeş şehir oldu. İki tarihi şehrimiz de birbirine çok benziyor ve ortak özellikleri de çok fazla… Bugün çok önemli bir gün… Erzurum’daki Şuşa ve Can Azerbaycan’a duyulan sevgi, Mehmet Sekmen Başkanımızın kentteki yatırımlarda Can Azerbaycan’ımıza duyulan bu ilgiyi, bu sevgiyi yatırımlara nakşetmesi bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu. Daha sonra imzalanan protokolle Şuşa ve Erzurum kardeş şehir ilan edildi.