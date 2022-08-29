Erzurum'a yeni bir makine parkı hamlesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 15. Araç Filosu için harekete geçti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mercedes Benz Türk A.Ş. ile bir araya gelerek 15. Araç Filosu için 27 kamyonun alım sözleşmesini imzaladı.ERZURUM (İGFA) - Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “15. Araç Filomuz için gerekli çalışmalara başladık. Bu kapsamda da 27 kamyonun sözleşmesini imzaladık. Yılsonunda yeni filomuzu da kamuoyuna tanıtacağız” dedi. Makine parkının önemine vurgu yapan Sekmen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık bin yeni aracı Belediyemizin filosuna dahil ettik. Bugün gelinen noktada metropol şehirler arasında en güçlü ve en kapsamlı makine parkına sahibiz” kaydını düştü. Toplu ulaşım konusuna da dikkati çeken Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceki günlerde 10 yeni otobüsü Büyükşehir’in filosuna dahil etmiştik. Bu kez de 20 otobüs siparişi daha verdik. Bununla beraber 27 kamyonun da sözleşmesini imzaladık. Halkımızın toplu taşımada huzur ve refahı için elimizden geleni yapmaktayız. Gerek güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım için gerekse de modern belediyecilik hizmetlerimiz için makine parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”