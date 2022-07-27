Erzincan’a yeni park alanları

Erzincan Belediyesi, Kavakyolu Yerleşkesi Hamidiye Mahallesi'nde içerisinde çocuk oyun grubu, egzersiz ve oturma alanları, yürüyüş yolu ile basketbol sahasının yer alacağı, 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak parkın yapımına başladı.

ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi, şehirdeki park ve yeşil alanların sayısını artırmak hedefiyle, Kavakyolu Hamidiye Mahallesi'ne yemyeşil bir park kazandırmak üzere çalışmalara başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına başlanan park, 2 bin metrekare arsa üzerine yaklaşık 800 metrekarelik yeşil alan miktarına sahip olacak. Park içerisinde fitness alanı, basketbol sahası, oturma ve dinlenme alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve yeşil alan yer alacak.

Ailelerin çocuklarıyla gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekleri parkın yapımına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Erzincanımıza park ve yeşil alanlar kazandırma adına sürdürdüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın vakit geçirebileceği Erzincanlı hemşerilerimin nefes alabileceği park ve yeşil alanları hizmete sunuyoruz. Kavakyolu Hamidiye Mahallemizde yapacağımız yeni park, donanımlı, konforlu, güvenli ve her yaştan mahalle sakinine hitap edecek bir park olacak. Erzincanımıza değer katacak ve sosyal hayatı canlandıracak projelerimize devam edeceğiz" dedi.