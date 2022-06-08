Erzincan’a bahar yeni geliyor

Erzincan Belediyesi, şehir genelinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bunaltıcı yaz günlerinde vakit geçirebileceği park, bahçe ve mesire alanlarının bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği Ekşisu Mesire Alanı’nda çalışmalarını yoğunlaştırırken, yabani ot temizliği, çiçek çapası, çocuk oyun gruplarının tamiratı, çöp kutularının değişimi, bankların ve kamelyaların tamiratı gibi çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalara hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan park ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz şehir genelinde tüm yeşil alanlarda ve Ekşisu Mesire alanında bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde keyifli vakitler geçirmelerini diliyorum” dedi.