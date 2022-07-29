Erzincan yolları pırıl pırıl oluyor

Erzincan Belediyesi, şehir genelinde başlattığı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında salı pazarı ve eski devlet hastanesi arasında yer alan Sultan Melik Caddesinin ilk etabında başlatılan asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ilk etabında 500 metre uzunluğa, 15 metre genişliğe sahip olan alan 600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Erzincan Belediyesi olarak yol yapım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ulaşım kalitesini artıracak çalışmalarımıza şehir genelinde hız kesmeden devam edeceğiz. Çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarımızın vatandaşlarımıza ve Erzincanımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.