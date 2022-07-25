Erzincan yolları asfaltlanıyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt yama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde daha önce tespit edilerek plan ve programa alınmış tüm mahalle ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları devam ediyor. Yapılan program dâhilinde çalışan ekiplerimiz, acil olan bölgelere öncelik vererek asfalt onarım, bakım ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile alt yapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergâhlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuluyor. Ekipler, son olarak Nermi Tombul Caddesi'nde asfalt yama çalışmalarını tamamladı.

Erzincan'da asfaltsız sokağın kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun çalışmalarla ilgili şu ifadelere yer verdi; "Erzincanımızın her yerinde planlı bir şekilde, vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollarda ve kaldırımlarda yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalarla trafik akışını ve yay ulaşımını daha güvenli ve kaliteli bir hale getiriyoruz. Çalışmalarımızla Erzincanımızda asfaltsız tek bir sokak bile bırakmayacağız" dedi.