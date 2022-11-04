Erzincan'ın üst yapısı yenileniyor

Erzincan Belediyesi, şehrin dört bir yanında vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına çalışmalarına devam ederken, şehrin üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi.ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi’nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla gerçekleştirdiği üst yapı çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yol genişletme, yol açma, yol yenileme ve kaldırım tadilatı gibi çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Vatandaşların rahat bir yaşam sürdürebilmesi için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekiplerimiz, şehrin dört bir yanında ki çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, İzzetpaşa Mahallesi’nde yeni imara açılan sokakta reglaj çalışması, Atatürk Mahallesi İhsan Özel Sokak’ta yol genişletme, Mengüceli Mahallesi’nde kaldırım tadilat çalışmalarını hızla sürdürüyor.