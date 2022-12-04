Erdoğan'dan Şanlıurfa'ya yatırım övgüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’daki toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği kentte 532 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kente yapmış olduğu yatırımlarla kendisini en güzel şekilde ispat ettiğini söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı’nda düzenlenen, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'yı özlediklerini, Şanlıurfalıların da kendisini özlediğini gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısından dizeler okudu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık bir milyar liraya yakın bütçeyle yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz Abide ve Karakoyun köprülü kavşaklarını inşa etti ve bugün açılışını yapıyoruz. Yaptığı 1 milyon 860 bin metrekare beton parkeyle 156 kilometre beton yolla kurduğu asfalt şantiyesiyle Büyükşehir Belediyemiz gerçekten kendisini en güzel şekilde ispat etti. Yaptığı restorasyonlar, bakım ve onarım işleriyle ecdat yadigârı eserlere sahip çıktı. Kentsel dönüşüm çalışmaları için bir milyar liraya yakın kamulaştırma gerçekleştirdi. Parklar, çevre düzenlemeleri, sosyal tesislerle hizmet kalitesini yükseltti. Mezbahadan hayvan borsasına, halk ekmekten seralara kadar pek çok alanda kurduğu fabrikalarla üreticilere destek verdi" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Şanlıurfa’ya kazandırılan Abide Kavaşağı ilave köprülerin resmi açılışını da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyadük üzerinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e video konferans yöntemiyle bağlantı gerçekleştirerek açılış kurdelesini kesmesini istedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bu yatırımın Şanlıurfa’ya ve Şanlıurfalılara hayırlı olmasını diledi.