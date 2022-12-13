ERBALDER’den Büyükerşen’e onursal başkanlık

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) tarafından düzenlenen “2.Geleneksel Birlik Beraberlik Gecesinde” Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e Onursal Başkanlık unvanı verildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) tarafından “Birlikteysek Güçlüyüz” sloganı ile düzenlenen “2. Geleneksel Birlik Beraberlik Gecesi” büyük bir katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosu Aleksandar Vasilev, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nihat Bahar, ERBALDER Başkanı Neziha Bilen, ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, Bilecik Balkan Türkleri Derneği Başkanı Ruşen Gül, TEODER Başkanı Mualla Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada bir konuşma yapan ERBALDER Başkanı Neziha Bilen, “Ortak değerler etrafında, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duyguları içinde, atalarımızdan kalan, emanet olarak onurla taşıdığımız kültürel mirası yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün de geleneksel hale getirdiğimiz çok güzel bir buluşmaya daha şahitlik ediyoruz. Bugüne kadar Balkan kültürünün yaşatılmasında her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e de Onursal Başkanlık unvanını takdim etmekten onur duyuyoruz. 2. Geleneksel Birlik Beraberlik Gecemize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Büyükerşen de konuşmasında böylesi güzel ve anlamlı buluşmaya şahitlik etmenin çok değerli olduğunu vurguladı. Büyükerşen, annesinin de balkan göçmeni olduğunu belirterek, en sevdiği türkülerin Rumeli türküleri olduğunu hatırlattı.

Büyükerşen son olarak ERBALDER Başkanı Neziha Bilen ve emeği geçenleri tebrik ederek, “Sizleri böyle bir arada görmekten çok mutluyum. Onursal Başkanlık düşünceniz için de ayrıca teşekkür ediyor, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz hep böyle güçlü olsun.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ERBALDER Başkanı Neziha Bilen, Başkan Büyükerşen’e Onursal Başkanlık belgesini takdim etti. Gece, hep birlikte söylenen Rumeli türküleri ezgileri eşliğinde birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandı.