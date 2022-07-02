Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sona doğru

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hizmete sunulmaya hazır hale getirilen Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

ELAZIĞ (İGFA) – Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılan toplam 6 bin 175 metrekare kullanım alanına sahip Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete sunuluyor. Çalışmaların tamamlandığı Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, detaylı incelemelerde bulundu. Adım adım merkezi gezen Başkan Şerifoğulları, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sosyal belediyecilik açısından şehir adına çok önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Merkezimiz; engelli kardeşlerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel aktivitelerle yaşamlarına yepyeni pencereler açacak, onların sosyal yaşama katılımlarına katkı sağlayacaktır. Hedefimiz bu şehirde yaşayan her bir kardeşimizin daha mutlu olması, yaşam standardı kalitesinin artmasıdır. Bunun için de gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vaatlerimiz arasında yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi hizmete sunuyor olmaktan da apayrı bir mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Başkan Şerifoğulları incelemelerinin ardından merkez bünyesinde hizmet sunmaya başlayan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM), Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM), Kadın Yaşam Merkezi, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi ve Kültür Müdürlüğü İdari Birimlerini ziyaret etti.

Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde; sinema salonu, eğitim ve konferans salonları, kütüphane, okuma salonları ve mescitler, acil müdahale odası, bilgisayar odası, müzik ve resim atölyeleri, satranç odası, işaret dili ve eğitim odası, oyun odaları, iki adet psikolojik danışmanlık ofisi, kantinler, spor salonları, engelli bireylere yönelik kuaför salonu yer alıyor.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI’NDAN ESNAF ZİYARETİ

Başkan Şerifoğulları Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından İzzetpaşa Mahallesi esnafını ziyaret etti. Esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Başkan Şerifoğulları daha sonra Harun Taşdemir’e ait sanat atölyesine geçti. Başkan Şerifoğulları, ziyaretinin son durağında ahşap ve bakır işleme sanatının nadide örneklerine imza atan usta sanatçıyla atölyesinde geçmişten bugüne keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.