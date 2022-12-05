‘Engelsiz bir dünya’ için bir araya geldiler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, sahneye çıkan engelliler performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Farkındalık yürüyüşünün de gerçekleştirildiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel bir program hazırladı. Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nce tertiplenen program Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Programa Denizli Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, yürütme kurulu üyeleri ile engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada engelliler adına basın açıklaması yapan Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Zeybek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yalnız olmadıklarını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Zeybek, “İstatistiklere göre her 8 kişiden 1’i engellidir. Aileleri ve birlikte yaşadığı sosyal çevreyle beraber neredeyse toplumun yarısı engellilerle bir arada yaşamaktadır. Asıl engel insanlarımızın zihinlerindeki ön yargılardır. Toplumdaki her birey gibi eşit bir şekilde yaşamak istiyoruz” dedi.

Daha sonra katılımcıların beyaz güvercin uçurmasının ardından Denizli Valiliği önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile birlikte engellilere yönelik eğitim veren okul öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Denizli Vosvos Kulübü'nün klasik araçlarıyla eşlik ettiği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda etkinlikler düzenlendi. Engellilere yönelik eğitim veren okul öğrencileri mehteran, şarkı, dans ve halk oyunları gösterileri sundu. Vatandaşların ilgiyle izlediği programda öğrenciler muhteşem performansları ile ayakta alkışlanırken gösterileri büyük beğeni topladı.