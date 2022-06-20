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Engelli solistler gönüllerde taht kurdu

Yerel 20.06.2022, 22:47
Engelli solistler gönüllerde taht kurdu

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen programda, Kalbin Ritmi Grubu ve Türk Halk Müziği Korosu ‘gösterdikleri performansla’ Bursalı sanatseverlerden büyük alkış aldı.

BURSA (İGFA) – Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’nda ‘Yaza Merhaba’ konseri düzenledi. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Ayhan Zenbilci ve Sebahattin Abi’nin sunuculuğunu yaptığı geceye; Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, 22. Dönem Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, Bursa Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nı, BUSMEK ve Osmangazi Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursu öğrencileri okudu. Programın ikinci bölümde ise Uğur Duran şefliğinde sahne alan Kalbin Ritmi Grubu, çaldıkları şarkılarla izleyenleri doyasıya eğlendirdi.

Konserin son bölümde ise Türk Halk Müziği Korosu, Şef Kemal Kamalı yönetiminde sahneye çıktı. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü ekibinin eşlik ettiği konserde, Engelliler Meclisi üyeleri tarafından solo ve koro şarkılar seslendirildi. Sahne alan solistler, ‘Bir fırtına tuttu bizi’, ‘Gemilerde talim var’, ‘Yüksek yüksek tepelere’ ve ‘Altın hızma mülayim’ gibi Türk Halk Müziği’nin önemli eserlerini sanatseverlerle birlikte söyledi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Engelliler Meclisi Kalbin Ritmi Grubu ile Türk Halk Müziği Grubu’nun ‘her yıl üzerine koyarak’ başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Orhan, “Bu kardeşlerimizin hepsi bizlerin birer evladı. Onlara evladımız gözüyle bakıyoruz ve uzun zamandır beraberiz. Hep birlikte daha başarılı işlere de imza atacağız. Evlatlarımı canı gönülden kutluyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, seslerini her alanda duyurmak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Önlerine çıkan her engeli aşmaya hazır olduklarını vurgulayan Sönmez, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’a teşekkür etti.

Programın sonunda; Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan tarafından, Yılın Annesi Fatma Vatansefer’e plaket takdim edildi. Ayrıca protokol üyeleri tarafından Koro Şefi Kemal Kamalı’ya, Eğitmen Uğur Duran’a, işaret dili eğitmenleri Emine Biçim ve Emel Camfener’e Görsel Sanatlar Öğretmeni Nurcan Çobantürk’e ve Kuaför Pelin Nalcı Menteş’e plaket takdim edildi.

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