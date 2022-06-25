Enez’de Serdar 7M operasyonu

Edirne Enez’de su alan tekne sürüklenmeye başladı. Sınır bölgesindeki Serdar 7M radarın da desteği bulunan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) – Edinilen bilgiye göre, Edirne’de Sultaniçe/Enez önlerinde bir teknenin su alarak sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Enez Sahil Güvenlik Ekibi olaya müdahale etti.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı deniz unsurları çok ivedi olay yerine intikal ederek Edirne Valiliği koordinasyonunda arama faaliyetlerine başladı.

İhbarda bulunan vatandaşların telefonlarının şarjının bitmesi münasebetiyle kendileri ile irtibat kurulamamış olmasına rağmen, sınır bölgesindeki Serdar 7M radarın da desteği ile 10 dakika gibi kısa bir sürede Boztepe Burnu mevkiinde kıyıda baştan kara olan tekne Sahil Güvenlik Birimleri’nce tespit edilmiş ve teknede bulunan iki vatandaş kurtarıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, olay nedeniyle yaptığı açıklamada “Kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığımızın değerli personeline teşekkür ederiz” dedi.