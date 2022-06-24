En iyi çevre ödülü Antalya’nın

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ulusal Jürisi tarafından üst üste üçüncü kez layık görüldüğü ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülünü’ Kocaeli’de düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül töreninde aldı.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen 2022 yılı En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri ödülleri sahiplerini buldu. Kocaeli Kandıra Seyrek Halk Plajı’nda gerçekleştirilen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde, bu yıl ödül almaya hak kazanan kurumların ödülleri takdim edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi de üst üste üçüncü kez En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’ne layık görüldü.

En İyi Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü’nü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu aldı. Bu ödülü Antalya halkı adına aldığını söyleyen Ergendedeoğlu, Başkan Muhittin Böcek’in çok istemesine rağmen yoğun programı nedeniyle ödül törenine katılamadığını kaydetti.

En İyi Çevre Ödülü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Çevre ve doğa dostu bir Antalya” hedefiyle Antalya’nın denizini, havasını, doğasını korumak adına çok önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Başkan Muhittin Böcek, üst üste üçüncü kez Türkiye’nin en prestijli çevre ödüllerinden birini kazanmalarının tesadüf olmadığına dikkat çekerek, “Çevre hassasiyetiyle Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm Antalya halkı adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu ödül ile 12’nci çevre ödülümüzü kazandık. Turizm, tarım ve ticaretin en önemli merkezlerinden biri olan Antalya’mız da çevre hassasiyetimiz en üst düzeydedir. Daha temiz, sürdürülebilir bir çevre adına çalışmalarımız sürecek. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve destekleri ile bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.