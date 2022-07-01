En iyi belediye başkanlarından ilk 10'da

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, en iyi belediye başkanları arasında halkın oylarıyla ilk 10’da yer aldı.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ORC Araştırma tarafından yapılan 184 ilçe belediye başkanı arasında en iyi 10 belediye başkanı arasına girdi

ORC Araştırma tarafından 15-27 Haziran 2022 tarihleri arasında 30 Büyükşehire bağlı, nüfusu 100.000’in üzerinde olan 184 ilçede toplam 15.750 katılımcı ile gerçekleşen çalışmada, vatandaşlara belediye başkanlarının çalışmalarından ve hizmet kalitesinden ne düzeyde memnun olduklarını soruldu.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 60,4 oy ile en başarılı 10 belediye başkanı arasındaki yerini aldı. Ayrıca Başkan Hürriyet, Marmara bölgesinde en iyi 3’üncü belediye başkanı seçildi.