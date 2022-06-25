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Emin Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Yerel 25.06.2022, 15:02
Bursada Bugün Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz'ın dedesi Emin Yıldız hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Minareli Çavuş Camii'nden kaldırıldı.
BURSA (İGFA) - Bursada Bugün Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz'ın dedesi Emin Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından defni gerçekleştirilen merhumun törenine RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kopal, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, siyaset ve ekonomi camiasının önemli isimleri ile çok sayıda seveni katıldı.
Merhum Emin Yıldız, Minerali Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Minareliçavuş mezarlığına defnedildi.
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