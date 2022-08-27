Elmalı Bayındır Yolu asfaltlandı

Vatandaşların konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için gece gündüz çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi grup yolunu asfaltladı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehri Belediyesi, alt ve üst yapı maliyetlerinde yaşanan artışa rağmen Antalya’nın dört bir yanında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen sene alt yapısını tamamladığı Bayındır Mahallesi grup yolunda, sathi kaplama asfalt çalışması yaptı. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler 3 kilometre uzunluğundaki grup yolunu kısa sürede tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir Elmalı'nın Her Yerinde

Çalışmaları yerinde inceleyen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, “Elmalı’da Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasının olmadığı yer yok” diyerek teşekkür etti. Ekonomik koşullar nedeniyle artan maliyetlerin her alanda olduğu gibi alt yapı hizmetlerini de zora soktuğunu belirten Başkan Öztürk, “Bu ekonomik şartlarda yolumuzu tamamlayan Muhittin Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Elmalı’nın her yerinde çalışma yapıyor. 3 gün önce Yuva’da 10 km’lik yolun asfaltını bitirdiler. Bugün de Bayındır bitti. Kızılca Mahallemizde alt yapısını bizim yaptığımız Büyükşehir’in asfaltını dökeceği 7.5 km’lik yolda çalışmalar devam ediyor. Muhittin Başkanıma halkımıza bu konforu sunduğu için sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Muhtarın Talebi Yerine Getirildi

Bayındır Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Sarıca da geçen yıl alt yapısı biten yolun genişletilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden talepte bulunduğunu söyledi. Talebinin yerine getirildiğini söyleyen Muhtar Sarıca, “Muhittin Başkanımızdan Allah razı olsun. Verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor” diyerek, teşekkür etti.