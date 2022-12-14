Elim Sende projesinin 2023 hedefleri tanıtıldı

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında sürdüreceği Elim Sende projesinin hedeflerini meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve üniversitelere tanıttı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Engellerden tamamen arınmış, herkes için ulaşılabilir hale gelmiş, çağdaş bir kent yaratmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi istiyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” vizyonu doğrultusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak için hayata geçirilen “Elim Sende Farkındalık”’ projesi kapsamında 2023’te yapılacak çalışmalar meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve üniversitelere tanıtıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Engelsizmir Şube Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler ortak akıl ve işbirliğine dayanıyor. Engelli dostu kent yaratırken ortak akılla, bilimi kullanarak yaptığımız projeleri herkesin sahipleneceğini biliyoruz. Tıpkı bu projede olduğu gibi yeni hedeflere yürümeliyiz. Büyük hayaller kurmalıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak engellerden tamamen arınmış, herkes için ulaşılabilir hale gelmiş, çağdaş bir kent yaratmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi istiyorum” dedi.

“Gençler bugünün de söz söyleyenleri” Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ise projenin önemine değinerek “Engelliler, kadınlar, çocuklar, gençler, işsizler, evsizler, eğitimsizler, yaşlılar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme, rehberlik, danışmanlık ve güçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Projelerimizi gençlerin, genç gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak aklı ve paydaşlığıyla sürdürüyoruz. İlgili paydaşlara, özellikle gençlere proje kapsamında gerçek anlamda kürsü verdik. Çünkü gençler sadece geleceğin değil, bugünün de söz söyleyenleri” şeklinde konuştu.

Kimler katıldı? Elim Sende Farkındalık projesinin tanıtım toplantısına İnşaat Mühendisleri Odası İzmir ve Ankara Şubeleri, Genç-İMO/Genç İnşaat Mühendisleri Öğrenci yapılanmaları, KAZED/Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği, İzmir Alaybey Lions Eğitim İhtisas Kulübü, ODTÜ LODOS/Orta Doğu Teknik Üniversitesi Topluluğu, EOT Orta doğu Teknik Üniversitesi, Engelsizmir Yürütme Kurulu adına kurul üyesi Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, Engelsiz ODTÜ Topluğu, ÇYDD/ Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu, İzmir Engelsiz Sanat Derneği, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi, Eraslan Okulu, Düşünür Koleji, Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ege Çağdaş Eğitim VakfıEÇEV, Sivil Yaşam DerneğiSİYAMDER, Zübeyde Hanım Branch Lions Kulübü katıldı.

Elim Sende projesi Toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefleyerek “Elim Sende” projesini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan bu projeyle İzmir’in ilçelerinin yanında, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki gönüllü gençleri ve çocukları bir araya getiriyor. "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" söylemine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Elim Sende projesi, çocukların farkındalık kazanmalarını sağlamayı hedefliyor. Projeyle çocuk ve gençlerin üretkenliği sanat çalışmaları ile destekleniyor. Böylelikle engelli farkındalığı başta olmak üzere sosyal yaşama katkı sağlamaları, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran projeler üretmeleri amaçlanıyor.