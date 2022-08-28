Elif Buse Doğan Yıldırımlıları 30 Ağustos'ta coşturacak

Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında düzenleyeceği Elif Buse Doğan konseri ile Yıldırımlılara unutulmaz bir Zafer Bayramı yaşatacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100’üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlayacak. Kutlamalar kapsamında 30 Ağustos Salı günü Dj performans ile başlayacak programın ardından ünlü sanatçı Elif Buse Doğan, ‘Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda Yıldırımlılarla buluşacak. Ünlü sanatçı birbirinden güzel türküleriyle ilçe sakinlerine Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Tüm ilçe sakinlerini 30 Ağustos’ta Bayrak Alanına davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “ Kurtuluş Destanımızın eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırıldığı, bağımsızlık mücadelemizin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü sanatçı Elif Buse Doğan’ı ilçemizde misafir ediyoruz. Yıldırım’da büyük bir coşku içinde kutlayacağımız programa tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, Yüce Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.