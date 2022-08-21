Elçin mahalle mahalle dolaşıyor

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’i, Çayağzı Mahalle Muhtarı Filiz Dede ve mahalle sakinleri ziyaret etti.ARTVİN (İGFA) - Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Mahalle Muhtarı Filiz Dede, yıllardır el değmemiş Kazım Karabekir Caddesinde yapılan düzenleme ve alt yapı çalışmalarından dolayı mahalleli adına Başkan Elçin’e teşekkür etti. Mahalle sakinleri, istek ve taleplerini Başkan Elçin ile paylaşarak bir süre sohbet ettiler.

Nazik ziyaretlerinden ötürü Çayağzı Mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Elçin, muhtarların vatandaş ile belediye arasında bir köprü oluşturduğunu ifade ederek imkanlar dahilinde hazırlanan programlarla mahallere hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Ziyaret Çayağzı Mahallesi sakinlerinin Başkan Elçin’e çiçek takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.