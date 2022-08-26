Elazığ’da belediye otobüslerinde kredi kartıyla ödeme dönemi

Elazığ Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma araçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda toplu taşımayı basit ve güvenilir bir duruma getirmek için temassız özellikli kartlar ile kent içi ulaşımdan faydalanabilme kolaylığı oluşturdu.Express Haber / ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ'da bu hafta itibarıyla hayata geçirilen yeni uygulamada, dikkat edilmesi gereken tek noktanın biniş ücretinin ödeneceği kredi veya banka kartlarının, temassız özelliğe sahip olması gerektiği kaydedildi.

Teknolojiyi günün koşullarına uyarlamak istediklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeni uygulamanın vatandaşlarımıza günlük yaşamda kolaylık sağlayacağını söyledi.

Ulaşım alt yapısını her geçen gün daha ileriye taşımak ve günümüz teknolojisinden sonuna kadar istifade etmek için yerel belediye olarak daima çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, "Ödeme gerçekleştirilecek kartların temassız özellikte olması hem daha sağlıklı hem de kullanımı hızlı ve pratik hale getiriyor. Şehrimize başka illerden gelen ziyaretçilere de ek bir karta gerek kalmadan kullanım imkanı sağlamanın önemli bir kolaylık oluşturuyor. Daha önce de teknolojik altyapıya dayalı olarak ‘Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’ çerçevesinde şehrin 17 farklı noktasında KİOKS cihazlarının kurulduğunu, akıllı duraklar ve akıllı ulaşım sihirbazı ile yolculara kolaylık kazandırmıştık. Yaya ve sürücülerimize daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için gerekli bütün düzenlemeleri hayata geçirmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.