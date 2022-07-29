Elazığ Sivrice'de Jandarma'dan plaj uyarısı

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sivrice ilçesinde bulunan sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.Express Haber / ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ'da vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu tür olayların önüne geçilebilmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlarla tek tek konuştuktan sonra dikkat etmeleri gereken hususları anlatan broşürler dağıttı.

Ekiplerin, yaz ayları boyunca vatandaşları bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.