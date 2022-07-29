Elazığ en büyük otoparkını bekliyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir genelinde yapımı devam eden belediye çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.

ELAZIĞ (İGFA) - Başkan Şerifoğulları, vizyon projelerin arasında yer alan ve tamamlanmasıyla şehrin otopark ihtiyacını büyük oranda karşılayacak olan Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı inşaatında incelemelerde bulundu.

Tarihi Öğretmenevi Binası yanında inşa edilen, kent meydanında yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin Şerifoğulları, toplamda 38.000 m² alanda 900 araçlık iki katlı yer altı otoparkı ile birlikte otopark probleminin de ortadan kalkacağını kaydetti.

Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı projesinin kısa süre sonra tamamlanacağına dikkat çeken Başkan Şahin Şerifoğulları, hem otopark probleminin çözüleceğini hem de vatandaşların aileleri ile birlikte şehir merkezinde kaliteli vakit geçirebilecekleri yeni bir buluşma noktasına kavuşacaklarını söyledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın kent vizyonuna değer kazandıracak projeleri arasında bulunan, insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede şehrin otopark ihtiyacına katkı sağlayacak olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yer Altı Otoparkı inşaatında ise çalışmalar devam ediyor.

Modern teknoloji ile donatılacak 224 araç kapasiteli yer altı otoparkı iki katlı ve toplam 7.000 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Projenin devamında ise otopark alanının üst kısmı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile bütünlük oluşturacak şekilde 11.000 metrekarelik bir yaşam alanı olarak düzenlenecek.