Elazığ'da kentsel dönüşüm heyecanı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Abdullahpaşa Mahallesi’ni ziyaret ederek kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahalle genelinde inşa edilen konut ve iş yeri çalışmalarını inceledi.ELAZIĞ (İGFA) - Gelinen aşamaya ilişkin ilgili başkan yardımcısı ve birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Şerifoğulları’na Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse de eşlik etti.

Bir yandan çalışmaları kontrol eden Başkan Şerifoğulları bir yandan da esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

“ÇALIŞMALARI HIZLANDIRIN”

“Belediyemiz taahhütünde anlaşma sağladığımız hak sahipleri için kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni konut ve iş yeri yapım çalışmalarımız devam ediyor.” diyen Başkan Şerifoğulları, proje ilgililerine çalışmalara hız verilmesi talimatında bulundu.

Daha sonra sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan Abdullahpaşa Mahallesi Semt Kütüphanesi ve Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Onların talep ve önerilerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran Başkan Şerifoğulları, “Elazığ’ın eğitim alanında daha ileri seviyelere gelmesi ve başarı sıralamasının yükselmesi için önce biz sonra da siz gerekli bütün gayreti gösterelim.” dedi.

ABDULLAHPAŞA SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Mahalle genelinde yapımı devam eden spor alanlarını, yeşil alanları, çocuk parkı ve yürüyüş alanları ile bisiklet yolu yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları’na, Muhtar Yavuz Köse ve Abdullahpaşa Mahallesi sakinleri de teşekkür ederek yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını aktardılar.