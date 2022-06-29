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EKPPS kursuyla hayallerine bir adım daha yaklaştılar

Yerel 29.06.2022, 12:50
EKPPS kursuyla hayallerine bir adım daha yaklaştılar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurs ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlanan engelli bireyler, sınavda yüksek not alarak hayallerine bir adım daha yaklaştı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı ücretsiz kurslarla engelli bireylerin hayatlarına yön veriyor.

Orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireyleri gelecek hayallerini gerçekleştirmek için açılan ücretsiz EKPSS kursuna katılanlar düzenlenen sınavda yüksek not almanın sevincini yaşadı.

Eğitmen Ümit Kartay, engelli bireylere sınavda yardımcı olmak için çalıştıklarını söyledi.

EKPSS kursunda Türkçe, Tarih, Vatandaşlık, Matematik, Coğrafya derslerinde eğitimler verdiklerini anlatan Kartay, şöyle konuştu:

“Derslerle ilgili eksiklerini giderme adına onlarla birlikte çalıştık. Bu kurs iki yılda bir düzenleniyor ve yaklaşık 6 ay sürüyor. Eğitim süresi boyunca kursiyer arkadaşlarımıza çeşitli kaynaklar dağıtıp onlarla birlikte çalıştık. Sınava hazırlık sürecinde başarı izleme testleri ve genel tekrarlar yaptık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık ve birçok arkadaşımız sınavda iyi notlar aldı.”

Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu olduğunu belirten kursiyerlerden 22 yaşındaki Enver Karakaş, kursun kendilerine çok faydalı olduğunu belirtti.

Kursta sadece ders görmediklerini ifade eden Karakaş, sosyal aktivitelerle de güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kursun faydalı olduğunu vurgulayan Karakaş, şunları aktardı:

“Ben kursa ortopedik grubundan girdim. Haftanın iki günü kursa geliyordum. Kurs çok iyi geçti, EKPSS sınavında 87 puan aldım. Sınav stresini burada çok iyi yönettim. Burada aldığım destekle sınavım çok rahat geçti. Hedefim memur olmak. Ondan sonra elektrik elektronik mühendisliğinde ilerlemek istiyorum. Bize sundukları destekten dolayı hocalarımıza ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum”

Kursiyerlerden Mervan Ekinci, önyargılarının kurs sayesinde değiştiğini ifade etti.

Öğretmenlerin ilgisinin motivasyonunun arttırdığına dikkat çeken Ekinci, şöyle konuştu:

“Engelimden dolayı biraz dışlanırım diye düşünüyordum. Ama hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Biz hayata bir sıfır geriden başlıyoruz. İstiyoruz ki bize daha fazla olanaklar sunulsun. Kendi ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. Sağ olsun öğretmenlerimiz bu yolda bize ışık tuttular, bize yardımcı oldular. Çok samimi davrandılar. Kurstan sonra da iletişimimiz devam etti.”

Sınava yoğun tempoda hazırlandıklarını kaydeden Ekinci, “Kursta Türkçe, matematik, genel kültür, vatandaşlık gibi dersler gördük. Sınav gününe yaklaşınca denemelerimiz sıklaştı. Sınav günü heyecanlı ve stresim vardı ama sınavım güzel geçti. Bilgisayar öğretmeni olmak istiyorum.” diye konuştu.

Hayalinin öğretmenlik olduğunu ifade eden Yusuf Korkmaz ise, şunları dile getirdi:

“Böyle bir kursun varlığını gazeteden öğrendim ve kursa kaydımı yaptım. Kursta öğretmenlerimiz bizden ilgisini ve alakalarını eksik etmediler ve bizi sınava hazırladılar. Biraz korku ve endişem vardı ama korku ve endişemi yendim, sınavım mükemmel geçti. Sınavda 87 puan aldım.”

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