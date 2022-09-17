Eğitim Kart’la aile bütçelerine destek

Karabağlar Belediyesi, geçen eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu yıl da, ilkokula yeni başlayan öğrencilere “Eğitim Kart” aracılığıyla kırtasiye desteğinde bulunuyor. Aileler bu kartları ilçedeki kırtasiyecilerde kullanarak, çocuklarının ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılıyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Salih Omurtak Mahallesi'ndeki Adil İçel İlkokulu'nda gerçekleştirilen kart dağıtım törenine katılarak, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Okul Müdürü Ahmet Demir ve Mahalle Muhtarı Abdullah Karslıoğlu'nun da yer aldığı buluşmada ailelere seslenen Başkan Selvitopu, eğitimi tüm boyutuyla desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

Karabağlar Belediyesi'nin ilçedeki okulların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdiğini, KARBEM dersanesi aracılığıyla öğrencileri ücretsiz olarak lise ve üniversiteye hazırladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Eğitime 'onun, bunun işidir' diye bakmıyoruz. Çünkü bu hepimizin işi. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Onları ne kadar iyi, donanımlı yetiştirirsek, bu ülkeye o ölçüde faydaları olur” dedi.

'Bunlar sizin paranız'

Eğitim Kart'lara kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan paranın yine vergilerle toplandığını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Bu Karabağlar Belediyesi'nin sizlere armağanı ama sizin paranız onu da söyleyeyim. Kimsenin babasının parası değil. İhtiyacı olanların yanında olmak tüm devlet kurumlarının görevi” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, fedakarca görev yapan öğretmenleri de yürekten kutlayarak, onlara çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu öğrencilere tek tek Eğitim Kart'larını dağıttı. Daha sonra onlarla anı fotoğrafı çekildi.

Okul Müdürü Ahmet Demir ve Mahalle Muhtarı Abdullah Karslıoğlu da destekleri nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

3305 öğrenciye dağıtıldı

Bu yıl Eğitim Kart, Karabağlar'da sosyo-ekonomik durumlarına göre belirlenen 18 ilköğretim okulunda 1. sınıfa başlayan 3305 öğrenciye dağıtıldı. Karabağlar Belediyesi'yle İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan bu kartlara yüklenen paralar, sadece ilçedeki kırtasiyelerde geçerli. Böylece aile bütçelerine katkı koyulduğu gibi esnafa da destek sağlanıyor.