Eğitim Bir Sen Bursa: Müdürlerinin mağduriyeti giderilmelidir

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Yönetimi ve atama mağdurları öğretmenler, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sonrası şube yönetimi konuya ilişkin talep dilekçelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletti.BURSA (İGFA) - Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Yönetimi ve atama mağdurları öğretmenler, Şube Başkanı Ramazan Acar’ın açıklamaların ardından konuya ilişkin talep dilekçelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletti.

2016 yılı idareci görevlendirme sürecinde o günün mevcut mevzuatına göre görevlendirilen okul müdürlerinin görevlendirmeleri mahkeme kararıyla iptal edildiğinin altını çizen Başkan Acar İl Milli Eğitim Müdürlüğünüz tarafından 2016 yılında açılan yönetici atama duyusuna, bir kısmı ilk defa, bir kısmı da ikinci 4 yıllığına görev uzatımı için başvurmuş ve 24-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılmış olan okul müdürlüğü sözlü sınavına katılarak başarılı olmuş ve okul müdürü olarak duyuruda yer alan okullara arkadaşlarımız 4 yıllığına görevlendirildiğini anımsattı.

"Sözlü sınavda başarısız olmuş iki müdür adayının Danıştay 2. Dairesinde 2016 yılında dava açarak, sözlü sınavda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında soru sorulmadan sınav yapıldığı gerekçesiyle, aslında sorulan sorular arasında o alanda da sorular adaylara sorulmuş olmasına rağmen, 24-26.05.2016 tarihleri arasında yapılmış olan Bursa ilindeki müdürlük sözlü sınavlarının yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep etmişlerdir" diyen Acar, kararın idare tarafından eksik ve hatalı uygulandığının ortada olduğunu söyledi.

Söz konusu görevlendirmelerin Danıştay’ın ilgili konudaki kararı gerekçesiyle yapılmış ve bugüne kadar sürdürüldüğü ve her 6 ayda bir vekalet görevlerinin yenilendiğini kaydeden Acar, " Bu süreçte de yargılamayla ilgili olarak üst mahkemede temyiz edilen kararın onandığı bilgisi olmakla beraber, resmi yolla ilgililere henüz tebliğ edilmemiştir. Fakat gelinen aşamada bugün itibariyle Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu yaz döneminde yapacağı ilk defa yönetici görevlendirme sürecinde, ilgili okullar münhal gösterilmiş, herkese açık hale getirilerek müdürlük kadrosu boş olan okulların ilan listesine eklenmişlerdir. Böylece 2018’den bu yana devam eden vekaleten görevlendirmeler yeni ilk defa müdür görevlendirme süreciyle sona ermiştir. Danıştay tarafından her ne kadar 2016 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürlük Görevlendirme Sözlü Sınavları hakkında ilk önce yürütmeyi durdurma daha sonar da iptal kararı verilmiş ise de Danıştay 2. Dairesi tarafından verilmiş olan yargı kararın idare tarafından eksik ve hatalı uygulandığı ortadadır" diye konuştu.

Başkan Acar bu gerekçelerle, ilgili müdür arakdaşlarının okullarının öncelikle 2022 Müdürlük duyuru listesinden çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Danıştay 2.Dairesi’nin kararları gereğince 2016 yılında geçerli yönetmelik hükümleri uygulanarak Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi konusu da sözlü sınav konuları arasına eklenerek yeniden sözlü sınava alınarak mağduriyetin giderilmesini isteyen Acar, "İlk defa müdür olanlar ile şayet varsa 2016 yılı öncesi yürüttüğü müdürlük görevi dolayısıyla kazandıkları müktesep hakları olanlar, o günkü mer’i yönetmeliklere göre yeniden görevlendirilme yapılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mağduriyetler katlanacaktır. Bundan sonra öncelikle üyelerimiz adına mağduriyet oluştuğundan buna muhatap olan üyelerimiz adına konunun takipçisi olunacak, yargıya başvuru dahil hukuki her türlü imkan kullanılacak, tüm süreçler işletilecektir" diye konuştu.