Edirne’ye Avrupa Diploması ödülü

Avrupa Konseyi’nin “Avrupa Diploması” kazanan şehirler için düzenlediği ödül seremonisi Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Edirne Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa Diploması ile ödüllendirildi. Avrupa idealini geliştirmekte faal olan kentlere verilen bir ödüle layık görülmenin onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bu ödül Edirne’mizin, bu ödül Edirnelilerin” dedi.

EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen ve dört basamaklı Avrupa Ödülü’nün ilk aşaması olan "Avrupa Diploması" ödülünün sahibi oldu. Avrupa Konseyi’nin “Avrupa Diploması” kazanan şehirler için düzenlediği ödül seremonisi Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Ödül seremonisine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da katılarak, “Avrupa Diploması” ödülünü teslim aldı.

Avrupa Konseyi nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener’in de yer aldığı ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne’nin 8300 yıllık tarihinde Traklar, Odrisler, Makedonya Krallığı, Roma – Bizans İmparatorluğu, Bulgaristan Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmış insanlık tarihinin kadim şehirlerinden biridir. Edirne, Arda, Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği noktada bulunmaktadır. Edirne tarih boyunca Avrupa ile Asya arasında askeri, ticari, ulaşım ve kültür alanlarında stratejik bir üs olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun 14. YY’da 92 yıl başkenti olmasının yanı sıra, Edirne Osmanlı Dönemi’nde Rumeli Bölgesi’nin de başkenti olmuştur. Günümüzde de kentimiz insanları bir araya getirerek bu önemli rolü sürdürmektedir. Cazibe merkezi olarak, içinde bulunduğumuz ”bölgesel barış ortamı" Edirne'yi bu rolde desteklemektedir. Sonuç olarak Edirne, Bulgaristan, Yunanistan ve diğer Balkan şehirleri halkı ile çok kültürlü ve çok uluslu bir atmosfere sahiptir. Kültür, eğitim, çevre, turizm ve insani yardım faaliyetlerini desteklemek için çok çalışıyoruz. Belediyenin bu çabaları bölgedeki barışa ve artan popülariteye yansıdığını görmekteyiz” dedi.

“EDİRNE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Edirne Belediyesi’nin 190.000 nüfusa kamu hizmeti verdiğine dikkat çeken Gürkan, “Bu yıl yine "Çevreyi Koruma" sorumluluğuyla Covenant Of Mayors - Avrupa Belediye Başkanları Antlaşmasını imzaladım ve “İklim Değişikliği” için yeni bir eylem planı oluşturduk. Bu yıl ICLEI grubuna katıldık. Çevreci, bilimsel ve hümanist bir bakış açısıyla Edirne için ve dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemiz, yaşam boyu öğrenme perspektifinden Balkan Bölgesi'nin en büyük interaktif çocuk müzesi olan Edirne Kent Müzesi, Edirne Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi gibi tesislerde çeşitli eğitimler, çalıştaylar, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir. Kadınlarımızın faaliyetlerine yönelik 24 farklı merkez, engelliler merkezi, öğrenciler için eğitim merkezi, ilk yardım eğitim merkezi Belediyemizin sosyal hizmetleridir. Dönemsel eğitimlerin yanı sıra halkımız seminer, eğitim ve kitap fuarları, yerel festivaller, eğlenceler gibi kültürel etkinliklere ulaşma imkanına sahiptir. Belediyenin tematik merkezlerinde son 5 yılda Edirne ve merkez ilçelerinden toplam on sekiz bin kişiye eğitim verildi. Edirne Belediyesi olarak temel hedeflerimizden biri kentteki vatandaşlarımız için huzurlu ve eşit sosyal ortam yaratmaktır. Bu nedenle toplumdaki eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kişi/gruplara ve ilçelere koşullarını iyileştirmek ve gelişmelerini, toplumsal katılımlarını güçlendirmek için yardım etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

2022 EDİRNE İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YIL

2022 yılının Edirne için çok özel bir yıl olduğuna dikkat çeken Gürkan, “ Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. , Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü yaşıyoruz. Tarihten gelen 8300 yıllık birikimiyle 100 yıl önce bağımsızlığına kavuşan şehrimizi özgür, huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir olarak tanımlanıyoruz. Avrupa Birliği'nin temel değerlerini şehir ruhu içinde yaşayan ve yaşatan bir şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. İnsan onuruna ve insan haklarına, özgürlüğe, demokrasiye ve eşitliğe saygı, şehrimize gelen bir yabancının dikkatini çekecek ilk özellikler olacaktır. Bununla gurur duyuyoruz. Geçmişten günümüze değişen hayatla beraber değişmeyen, kültürü koruyan unsurlarımızla da gurur duyuyoruz. Size Edirne ile ilgili çok somut çok da yakın tarihten bir örnek vermek isterim. 1902, yani günümüzden 120 yıl öncesi. İnsanlık tarihine baktığımızda daha dün sayılabilecek bir tarih. Bundan 120 yıl önce Edirne Belediyesi’nde toplam 12 tane Belediye Meclis üyesi bulunmakta. Bu 12 Belediye Meclis üyesinin 6 tanesi Müslüman, 1 tane Rum,1 Bulgar, 1 Romen, 1 İtalyan, 1 Ermeni ve 1 Yahudi olmak üzere 7 farklı etnisiteden oluşan kültürel bir harmoni, bir kentin yönetiminde hepsinin eşit derecede söz sahibi olduğu bur kent. Bu kültürel mirası hangi mimari ile elde edebiliriz? Bugün de kentimizde genetik kodlarımıza işlemiş olan birlikte yaşama, birbirini olduğu gibi kabul etme birbirinin her şeyini saygıyla özümseme ve içine sindirme ve entegre bir yaşam kültürü harmonisi devam etmektedir” dedi.

Gürkan sözlerine “Bu yılın bizim için özel olmasının bir nedeni daha var. Edirne Belediyesi olarak ilk kez Avrupa Ödülü'ne başvurmanın ve bu ödüle layık görülmenin coşkusunu ve gururunu taşıyoruz.

Bizi bu ödüle layık gördüğünüz için şahsım ve Şehrim Edirne adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.