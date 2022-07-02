Edirne’de 661’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

Türk’ün ata sporu yağlı güreşin en büyük organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin resmi açılışı dualı çayır olan Sarayiçi Er Meydanı’nda yapıldı. 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 3 gün boyunca 2 bin 475 pehlivan mücadele edecek.

EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Üst üste 2 yıldır Kırkpınar Başpehlivanlığını kazanan Ali Gürbüz, Türk bayrağını göndere çekti.

Törenin açılış konuşmasında söz alan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, “Edirne Kırkpınar Er Meydanı’nda ağalık yapıyoruz. Geçen sene Edirne’ye kalıcı bir eser kazandırdık. Belediye Başkanımız Recep Gürkan’a bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldu bana” ifadelerine yer vererek, tüm pehlivanlara başarılar diledi.

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni nesilden nesile aktarmaya devam edeceklerini belirterek, “Geleceğin şampiyonları ile geçmişin şampiyonlarını bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kültürümüz, geleneğimiz, göreneğimiz olan Ata sporu nesilden nesile aktarmaya devam edeceğiz” diyerek, 3 gün boyunca güreş tutacak tüm pehlivanlara başarılar diledi.

Konuşmasına 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederek başlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne Belediyesi olarak 1946’dan bu yana organizasyonunu yaptığımız, yürüttüğümüz Türk Milleti’nin tarihindeki en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sadece Edirne’nin Edirnelilerin değil Türk milletinin de bütün sorumluluğunu Edirne’deki, Edirne Belediyesi’ne kamu kurumlarına, kamu kuruluşlarına vermektedir” diyerek, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin eksiksiz bir şekilde, gelenek ve göreneklere uygun bir şekilde yapılması için her türlü katkıyı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

2022 yılının aynı zamanda Türk Milleti’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nın da 100. Yılı olduğuna dikkat çeken Gürkan, “Tüm Türkiye’nin ve Edirne’mizin de kurtuluşumuzun 100. Yılı kutlu olsun. Kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu demokratik, laik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti aynı onun dediği gibi hepimizin, bütün Türk milletinin gayreti ve çabasıyla ilelebet payidar olacaktır.” diye konuştu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de sonsuza kadar yaşayacağını ve Türk Milleti tarafından sonsuza kadar yaşatılacağını söyleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşmasına “Çok yaşa Mustafa Kemal Atatürk, ilke ve devrimleri. İlelebet payidar ol Türkiye Cumhuriyeti. Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sözleriyle son verdi.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da 3 gün boyunca Er Meydanı’nda mücadele edecek tüm pehlivanlara başarılar dileyerek, “Artık vakit Er Meydanı’nda güreş vakti. Yiğitlerimiz 3 gün boyunca güreş tutacaklar ve güreşler sonucunda inşallah altın kemer sahibini Er Meydanı’nda hep birlikte göreceğiz” dedi.

Daha sonra güreşe katılacak pehlivanların katılımıyla resmi geçit töreni yapıldı.