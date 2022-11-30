Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği'ne 1,4 milyon liralık bütçe

ESTAB’ın 2023 Bütçesi 1 milyon 394 bin 506 TL olarak kabul edildi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği (ESTAB)’nin Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Birlik Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ve açılışın ardından Birliğin 2023 Bütçesi 1 milyon 394 bin 506 TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

3.maddede yer alan birliğin faaliyet sahası içerisinde bulunan Turizm belgesi olan ve Turizm Belgesi olmayan otel, pansiyon ve konaklama tesislerinden alınacak olan katılım payının belirlenmesi maddesi salt çoğunluk olan 14 üye sayısı sağlanamadığı için bundan sonraki meclise ertelendi. 4.maddede yer alan 2023 yılında 1 adet sözleşmeli personel çalıştırılması maddesi de oybirliği ile kabul edildi. 5. ve 6. maddedeki konular da yine salt çoğunluğun sağlanamamış olması nedeniyle bundan sonraki meclise bırakıldı.

Meclisin son maddesinde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Otel İşletmecisi Mustafa İşçimen de ESTAB ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Başkan Helvacıoğlu, ESTAB olarak belediyelerin, Özel İdare’nin ve meclis üyelerinin ESTAB Başkanı’nı yalnız bıraktıklarını belirterek, “ESTAB önemli bir kurum trizm için çok daha iyi işler yapabilmeliydi, ama gerekli desteği alamadığı için maalesef yeteri kadar çalışamıyor. 10 Aralık da bir Saros Çalıştayı yapılacak bunu iyi değerlendirmeli ve ESTAB’ın sıkıntılarını burada dile getirmeliyirz. ESTAB’a sadece Keşan Belediyesi üye değil Enez Belediyesi de var ve Özel İdare de üye onlardan da gerekli desteği istemeliyiz” dedi.

İşçimen ise, ESTAB’ın içinde oluşturulacak bir komisyon kurularak sıkıntıları ve sorunları bir rapor haline getirilerek bunların çözümü için gerekli çalışmanın yapılmasını önerdi.