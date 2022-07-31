Edirne Keşan’da 'huzur ve güven' uygulaması

Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce ilçe merkezine emniyet personeli ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulamaları kapsamında 451 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli adreslere de polis tarafında baskınlar düzenlendi.

Baskınlar kapsamında 11 adreste yapılan aramalarda 6 fişek eroin maddesi, 1 fişek toz esrar, 4 fişek bonzai maddesi, 1 adet ecstasy hap, 1 fişek kubar esrar maddesi ve 9.98 gr. kenevir tohumu ele geçirilirken, bunlarla birlikte 1 adet havalı tüfek, 1 pompalı tüfek ile 1 de kuru sıkı tabanca yakalandı.

Aramalarda dedektör köpek de kullanıldı.

Kaçak tütün denetimleri ile devam eden operasyonda F.Ş. isimli şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 36 bin 600 adet boş makaron ve 1440 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kafe, kıraathane ve internet kafe gibi yerler kontrol edilirken, 1 yoklama kaçağı şahıs ile birlikte A.C.Ü. ve Y.K. isimli iki şahıs çaldıkları elektrik kablosu ile polis noktasına takıldı. Üzerlerinden yan keski ve asma kilit yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Aynı zamanda uyuşturucu madde suçundan aranan 5 şahıs da polis denetimine takıldı.

Düzenlenen trafik uygulamalarnda ise 135 aracın sorgusu yapıldı. 6 araç sürücüsüne toplamda 12 bin 72 lira ceza kesilirken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamaların belirli periyotlarda devam edeceği öğrenildi.